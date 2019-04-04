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Курс на міжбанку знову впав нижче рівня 27 грн/долар

Новини » Фінанси    04.04.2019 - 17:55
Курс на міжбанку знову впав нижче рівня 27 грн/долар

Долар знизився на 20 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 4 квітня 2019 року знизився на 20 копійок до 26,88 грн/долар, курс купівлі до 26,84 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 27 копійок до 30,14 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8400 - 26,8800 грн/долар, євро 30,1010 - 30,1432 грн/євро, російський рубль 0,4093 - 0,4102 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,8400     26,8800

EUR/UAH     30,1010     30,1432

RUB/UAH     0,4093       0,4102

Курс на міжбанку знову впав нижче рівня 27 грн/долар

Нагадаємо, 3 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0400 - 27,0800 грн/долар, євро 30,3713 - 30,4135 грн/євро, російський рубль 0,4137 - 0,4148 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 квітня встановлено на такому рівні: 2702,2033 гривень за 100 доларів (-5,9088 гривень).

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що коливання курсу після президентських виборів ніяк не пов'язані з політичними подіями і просто співпали за часом.

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Теми: Курс долара
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