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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    04.04.2019 - 16:22
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 квітня встановлено на такому рівні: 2702,2033 гривень за 100 доларів (-5,9088 гривень).

При цьому курс долара на 4 квітня становить 2708,1121 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 4 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,08 грн/долар, курс купівлі - 27,06 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 3 копійки до 30,44 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 27,14 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 26,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 30,62 гривень за євро.

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Теми: Курс долара
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