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Курс на межбанке снова упал ниже уровня 27 грн/доллар

Новости » Финансы    04.04.2019 - 17:55
Курс на межбанке снова упал ниже уровня 27 грн/доллар

Доллар снизился на 20 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 4 апреля 2019 года снизился на 20 копеек до 26,88 грн/доллар, курс в покупке до 26,84 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 30,14 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8400 - 26,8800 грн/доллар, евро 30,1010 - 30,1432 грн/евро, российский рубль 0,4093 - 0,4102 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,8400     26,8800

EUR/UAH     30,1010     30,1432

RUB/UAH     0,4093       0,4102

Курс на межбанке снова упал ниже уровня 27 грн/доллар

Напомним, 3 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0400 - 27,0800 грн/доллар, евро 30,3713 - 30,4135 грн/евро, российский рубль 0,4137 - 0,4148 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,02 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 апреля установлен на таком уровне: 2702,2033 гривен за 100 долларов (-5,9088 гривен).

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что колебания курса после президентских выборов никак не связаны с политическими событиями и просто совпали по времени.

НБУ снизил официальный курс доллара Доллар и евро снизились на наличном рынке
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Темы: Курс доллара
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