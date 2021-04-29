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Долар падає: НБУ знизив офіційний курс на 30 квітня

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 16:16
Долар падає: НБУ знизив офіційний курс на 30 квітня Фото: курс долара знову знижується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 30 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 квітня встановлено на такому рівні: 27,75 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 29 квітня становить: 27,7867 гривень за 1 долар.

Долар падає: НБУ знизив офіційний курс на 30 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Долар падає: НБУ знизив офіційний курс на 30 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 29 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,75 гривень за долар, курс в покупці до 27,73 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 7 копійок до 33,62 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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