Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 10 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,12 гривень за долар, курс в покупці до 27,10 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 33,03 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,1000 - 27,1200 грн/долар, євро 33,0159 - 33,0375 грн/євро, російський рубль 0,3769-0,3773 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлено на такому рівні: 27,1068 гривень за 1 долар (+0,0162 грн). При цьому курс долара на 10 червня становить: 27,0906 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після досягнення напередодні мінімуму за 11 місяців.