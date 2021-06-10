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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

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Четвер 10 червня 2021 17:26
Курс долара перейшов до зростання на міжбанку Фото: курс долара на міжбанку виріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 10 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,12 гривень за долар, курс в покупці до 27,10 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 33,03 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,1000 - 27,1200 грн/долар, євро 33,0159 - 33,0375 грн/євро, російський рубль 0,3769-0,3773 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Нагадаємо, 9 червня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,0800 - 27,1000 грн/долар, євро 33,0728 - 33,0972 грн/євро, російський рубль 0,3755-0,3759 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,10 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлено на такому рівні: 27,1068 гривень за 1 долар (+0,0162 грн). При цьому курс долара на 10 червня становить: 27,0906 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після досягнення напередодні мінімуму за 11 місяців.

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