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Курс євро зростає другий день поспіль

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 17:48
Курс євро зростає другий день поспіль Фото: курс євро виріс на 17 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,66 гривень за євро. Це на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 травня встановлено на такому рівні: 33,6643 гривень за євро (+0,1732 грн). При цьому курс євро на 25 травня становить 33,4911 гривень за євро.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро зростає другий день поспіль.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,68 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,52 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 травня встановлено на такому рівні: 27,4553 гривень за 1 долар (+0,0272 грн). При цьому курс долара на 25 травня становить 27,4281 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

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