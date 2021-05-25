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Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 26 травня

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 16:02
Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 26 травня Фото: курс долара знову виріс (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 травня встановлено на такому рівні: 27,4553 гривень за 1 долар (+0,0272 грн). При цьому курс долара на 25 травня становить 27,4281 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 26 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 26 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 25 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,44 гривень за долар, курс в покупці до 27,42 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 4 копійки до 33,59 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.

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