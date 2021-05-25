Курс долара на міжбанку піднявся до рівня 27,50 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 25 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,50 гривень за долар, курс в покупці до 27,48 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,68 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 24 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,4350 - 27,4550 грн/долар, євро 33,5283 - 33,5527 грн/євро, російський рубль 0,3722 - 0,3726 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4850 - 27,5050 грн/долар, євро 33,6636 - 33,6853 грн/євро, російський рубль 0,3747-0,3751 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,45 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 травня встановлено на такому рівні: 27,4553 гривень за 1 долар (+0,0272 грн). При цьому курс долара на 25 травня становить 27,4281 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів поспіль.