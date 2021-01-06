Курс євро наблизився до рівня 35 гривень

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,90 гривень за євро. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 січня встановлено на такому рівні: 34,909 гривень за євро (+0,063 грн). При цьому курс євро на 6 січня становить 34,846 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 34,80 гривень за євро.. Курс купівлі становить 34,78 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,28 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлено на такому рівні: 28,2847 гривень за 1 долар (-0,1181 грн). При цьому курс долара на 6 січня становить: 28,4028 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після зростання на початку року.

Нагадаємо, 7 січня Різдво Христове святкують частина християн східного обряду. Кабмін переніс робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Таким чином, вихідними будуть чотири дні поспіль - 7-10 січня.