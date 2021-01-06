Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 11 січня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,28 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлено на такому рівні: 28,2847 гривень за 1 долар (-0,1181 грн). При цьому курс долара на 6 січня становить: 28,4028 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після зростання на початку року.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 6 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,30 гривень за долар, курс купівлі до 28,28 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 26 копійок до 34,92 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.