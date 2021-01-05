Курс євро знизився після оновлення трирічного максимуму

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта відійшла від рівня 35 гривень за євро

Національний банк України (НБУ) на 6 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,93 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 грудня встановлено на такому рівні: 34,846 гривень за євро (-0,0929 грн). При цьому курс євро на 5 січня становить 34,9389 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 32 копійки до 34,64 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,62 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 6 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 січня встановлено на такому рівні: 28,4028 гривень за 1 долар (-0,0282 грн). При цьому курс долара на 4 січня становить: 28,431 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після різкого зростання напередодні.