Курс долара на міжбанку стабілізувався перед довгими вихідними

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28,25 гривень в кінці короткої робочого тижня

Курс долара на міжбанку в продажу 6 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,26 гривень за долар, курс купівлі - 28,24 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 34,80 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 34,7832 - 34,8050 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3839 грн/рубль.

Відзначимо, 5 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 34,6250 - 34,6495 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3793 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,28 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 січня встановлено на такому рівні: 28,2847 гривень за 1 долар (-0,1181 грн). При цьому курс долара на 6 січня становить: 28,4028 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після зростання на початку року.

Нагадаємо, 7 січня Різдво Христове святкують частина християн східного обряду. Кабмін переніс робочий день з п'ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня. Таким чином, вихідними будуть чотири дні поспіль - 7-10 січня.