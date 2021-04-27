Долар падає: НБУ знизив офіційний курс на 28 квітня

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 28 квітня встановлено на такому рівні: 27,7715 гривень за 1 долар (-0,0843 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить: 27,8558 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується третій день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого.

Скріншот (bank.gov.ua)