Россияне могли временно покинуть Работино: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска продолжали наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и, как сообщается, продвинулись 18 августа. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции вблизи Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска), Кисловки (20 км юго-восточнее Купянска) и Белогоровки (12 км южнее Кременной).

Глава Луганской области Артем Лысогор сообщил, что 17 августа российские войска безуспешно пытались продвинуться в сторону Белогоровки, а для зондирования украинской обороны на этом участке фронта российские войска используют наскоро подготовленные подразделения "Шторм З", укомплектованные осужденными.

Бывший спикер так называемой "ДНР" Эдуард Басурин утверждал, что российские войска 18 августа продвинулись вдоль линии Синьковка-Ивановка (до 20 км юго-восточнее Купянска) и в направлении Петропавловки (7 км восточнее Купянска). Российский военный блоггер утверждал, что российские войска контролируют Первомайское (21 км к востоку от Купянска) и продолжают наступление в этом районе. Другой российский военкор заявил, что российские войска продолжали наступательные действия под Синьковкой.

Украинские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не продвинулись 18 августа. Представитель МО РФ и Западной группировки войск РФ Ярослав Якимкин заявил, что украинские войска безуспешно атаковали вблизи Синьковки, Ольшаны (15 км северо-восточнее Купянска), урочища Маньковка (примерно 15 км восточнее Купянска), Новоселовского (14) км к северо-западу от Сватового), Берестового Харьковской области (20 км к северо-западу от Сватового), Григоровки (11 км к югу от Кременной), Дибровы (7 км к юго-западу от Кременной), Берестового (30 км к югу от Кременной) ).

Российские военные блоггеры утверждали 17 и 18 августа, что украинские силы безуспешно атаковали район Серебрянского леса (10 км к юго-западу от Кременной), а украинская пехота совершила неудачные атаки вблизи Торского (15 км к западу от Кременной).

Бои на Донбассе

18 августа украинские войска продолжали наступление в районе Бахмута, но не продвигались. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжили наступательные действия к югу от Бахмута и закрепились на новых позициях. Российские источники утверждали, что российские силы отразили атаку украинской бронетехники при поддержке артиллерии вблизи Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Связанный с Кремлем российский военный блоггер заявил, что ситуация на южном фланге Бахмута остается напряженной, несмотря на всеобщее снижение интенсивности боевых действий в этом районе.

Российские войска совершили наземные атаки вблизи Бахмута 18 августа, но не совершили ни одного заявленного или подтвержденного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции северо-западнее Дубово-Василовки (6 км северо-западнее Бахмута), а также вблизи Богдановки (6 км северо-западнее Бахмута) и Белой Горы (12 км юго-западнее от Бахмута).

Российские источники утверждали, что российские войска безуспешно контратаковали из Дубово-Василовки в направлении Богдановки. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что подразделения чеченского спецназа "Ахмат" продолжают действовать на клещиевском направлении и заявил, что российские войска полностью контролируют Клещиевку. Минобороны России опубликовало кадры, на которых утверждается, что подразделения российской 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады (ВДВ) действуют вблизи Клещиевки.

18 августа украинские войска продолжали наступательные действия вдоль линии Авдеевка-Донецк, но не предпринимали никаких заявленных или подтвержденных наступлений. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы продолжали отражать наступление россиян возле Марьинки (на юго-западной окраине Донецка) и Красногоровки (непосредственно западнее Донецка). В Минобороны России заявили, что подразделения российской Южной группировки войск отразили украинские атаки вблизи Авдеевки и Марьинки.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 18 августа, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Керамика (14 км северо-восточнее Авдеевки) и юго-восточнее Новокалинового (13 км северо-восточнее Авдеевки).

Российские источники утверждали, что 17 августа российские войска проводили наступательные операции на северном фланге Авдеевки по направлению к Керамике, и утверждали, что российские войска захватили неопределенные украинские позиции в этом районе.

"Южная ось"

18 августа Минобороны России заявило, что российские войска отразили украинскую атаку вблизи Никольского (27 км к юго-западу от города Донецк) на западе Донецкой области.

Украинские войска продолжали наступательные действия в районе границы Донецко-Запорожской области и продвинулись 18 августа. Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, показывают, что украинские войска продвигались юго-восточнее Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки) вдоль трассы T0518 (Большая Новоселка-Старомлиновка).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска атаковали близ Урожайного и продвинулись к Керменчику (15 км юго-восточнее Великой Новоселки). Российские "военкоры" сообщали о продолжении боевых действий у Приютного (15 км юго-западнее Великой Новоселки), Урожайного и Заветного Желания (12 км южнее Великой Новоселки).

Сообщается, что российские войска продолжали ограниченные наступательные операции в районе границы Донецко-Запорожской области, но не продвигались 18 августа. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно пытались отразить утраченные позиции вблизи Урожайного и Новодаровки (15 км юго-западнее Великой Новоселки).

Украинские силы продолжали наступательные операции в районе западной границы Запорожской области и, как сообщается, продвинулись 18 августа. Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы продвинулись в северном Работино (10 км к югу от Орехова).

Один "военкор" заявил, что российские войска "временно вышли" из Работиного, и утверждал, что бои продолжаются к югу от населенного пункта. Другие военные блоггеры утверждали, что российские силы отразили украинские атаки и что украинские силы не контролируют ни одну часть Работиного.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, показывают, что украинские войска сохраняют позиции в северном Работино, несмотря на утверждение России об обратном. Российские источники также сообщали об украинских атаках вблизи Новопокровки (16 км к юго-востоку от Орехова).

Украинский чиновник отметил, что российские власти пытаются компенсировать трафик и повреждение моста через Керченский пролив. Представитель украинского Южного оперативного командования капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что Керченский мост до сих пор не может стабильно пропускать транспорт, и что российские власти поддерживают специальные графики и время от времени блокируют автомобильное и железнодорожное движение через мост во избежание его перегрузки.

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