Прорыв обороны оккупантов в районе Работино имеет большое тактическое значение, - ISW

По мнению экспертов, трехэшелонированная линия российской обороны на юге Украины состоит из первой линии минных полей глубиной в несколько километров, второй линии с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава, а также третьей линии тыловых позиций, которая предназначена для накопления и сохранения ресурсов.

Предполагается, что прорыв линии обороны у нескольких населенных пунктов может позволить ВСУ начать операции в районах за самыми плотными минными полями. Если районы вокруг второй российской линии обороны будут не так сильно заминированы, то это, вероятно, будет способствовать более стремительному наступлению Украины.

Ключевые выводы ISW: