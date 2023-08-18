Прорыв обороны оккупантов в районе Работино имеет большое тактическое значение, - ISW
Контрнаступление украинских войск вблизи Работино и Урожайного на южном направлении, вероятно, имеет большое тактическое значение из-за структуры российских оборонительных рубежей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению экспертов, трехэшелонированная линия российской обороны на юге Украины состоит из первой линии минных полей глубиной в несколько километров, второй линии с сосредоточением артиллерии, техники и личного состава, а также третьей линии тыловых позиций, которая предназначена для накопления и сохранения ресурсов.
Предполагается, что прорыв линии обороны у нескольких населенных пунктов может позволить ВСУ начать операции в районах за самыми плотными минными полями. Если районы вокруг второй российской линии обороны будут не так сильно заминированы, то это, вероятно, будет способствовать более стремительному наступлению Украины.
Ключевые выводы ISW:
- Российские войска приложили значительные усилия и ресурсы для удержания таких населенных пунктов, как Роботино и Урожайное, поэтому недавние успехи ВСУ, вероятно, отражают более широкую деградацию обороняющихся российских сил.
- Усилия России по наращиванию производства иранских беспилотников Shahed-136/-131 указывают на то, что РФ нацелена на развитие планов по нанесению крупных ударов по Украине.
- Российские отчеты о состоянии моста через Чонгар в оккупированной Херсонской области указывают на то, что украинские удары на 11 дней нарушили основную российскую наземную линию связи с Крымом.
- Российские войска 17 августа вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово – Кременная и в районе Бахмута.
- Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвигались в районе Бахмута и в Запорожской области.
Напомним, что ВСУ 16 августа освободили поселок Урожайное, который находится недалеко от Старомайорского Донецкой области. Как отметила тогда же заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, наступательные действия продолжаются.
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