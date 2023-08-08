ВСУ продвинулись на сотни метров на Мелитопольском направлении
В Мелитопольском направлении Вооруженные силы Украины продвинулись на сотни метров. В районе Работиного продолжаются наступательные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергея Кузьмина в эфире телемарафона.
"Наши войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботине. Там продолжаются действия по уничтожению врага. Также там есть продвижение сотнями метров в этом направлении", - сказал Кузьмин.
По его словам, также продолжаются наступательные действия и на Бердянском направлении. Там тоже есть продвижение. Силы обороны идут вперед и уничтожают врага.
Ситуация на юге
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны на некоторых южанских участках. В настоящее время они вышли на промежуточную линию.
Как сообщал Институт изучения войны (ISW), украинские войска 5 августа провели контрнаступательную операцию на мероприятии Запорожской области. Российские источники утверждают, что ВСУ продвигаются вблизи Орехова.
Однако на Мелитопольском и Бердянском направлениях российские войска минируют позиции в три слоя, а также укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты. Это очень замедляет движение украинских вооруженных сил.
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