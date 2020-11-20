Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,35 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 20 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,36 гривень за долар, курс купівлі до 28,34 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 33,66 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3450 - 28,3600 грн/долар, євро 33,6455 - 33,6633 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3726 грн/рубль.

Відзначимо, 19 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,330 - 28,3500 грн/долар, євро 33,5259 - 33,5437 грн/євро, російський рубль 0,3710 - 0,3713 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 листопада встановлено на такому рівні: 28,2572 гривень за 1 долар (+0,1272 грн). При цьому курс долара на 19 листопада становить 28,1300 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс росте другий день підряд після трьох днів зниження.

Прогноз

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.