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НБУ на 20 листопада різко підвищив офіційний курс долара

П'ятниця 20 листопада 2020 07:45
НБУ на 20 листопада різко підвищив офіційний курс долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 20 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 листопада встановлено на такому рівні: 28,2572 гривень за 1 долар (+0,1272 грн). При цьому курс долара на 19 листопада становить 28,1300 гривень за 1 долар.

НБУ на 20 листопада різко підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс росте другий день підряд після трьох днів зниження.

НБУ на 20 листопада різко підвищив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,20 гривень за долар, курс купівлі до 28,18 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,43 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня курс долара до гривні буде поступово знижуватися. Найбільш вірогідний сценарій - це збереження поточної динаміки та ціни в 28,10 гривень за долар.

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