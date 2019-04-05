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Курс долара значно знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    05.04.2019 - 17:05
Курс долара значно знизився на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар подешевшав ще на 28 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 5 квітня 2019 року знизився на 28 копійок до 26,70 грн/долар, курс купівлі до 26,66 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 27 копійок до 29,97 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6600 - 26,7000 грн/долар, євро 29,9258 - 29,9707 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4086 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,6600     26,7000

EUR/UAH     29,9258      29,9707

RUB/UAH     0,4078       0,4086

Курс долара значно знизився на міжбанку

Нагадаємо, 4 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8400 - 26,8800 грн/долар, євро 30,1010 - 30,1432 грн/євро, російський рубль 0,4093 - 0,4102 грн/рубль

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн/долар, що на 26 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня встановлено на такому рівні: 2676,8706 гривень за 100 доларів (-25,3327 гривень).

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що коливання курсу після президентських виборів ніяк не пов'язані з політичними подіями і просто співпали за часом.

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Теми: Курс долара
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