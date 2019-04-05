НБУ різко знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (РБК-Україна)

Курс долара впав ще на 26 копійок

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн/долар, що на 26 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня встановлено на такому рівні: 2676,8706 гривень за 100 доларів (-25,3327 гривень).

При цьому курс долара на 5 квітня становить 2702,2033 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 5 квітня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 26,84 грн/долар, курс купівлі до 26,81 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 30,13 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 17 копійок до 26,97 гривень за долар, купівлі на 18 копійок до 26,74 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 22 копійки до 30,40 гривень за євро.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що коливання курсу після президентських виборів ніяк не пов'язані з політичними подіями і просто співпали за часом.