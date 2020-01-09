Курс долара значно зростає другий день поспіль

В українських обмінниках сьогодні, 9 січня 2020 року, курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 28 копійок - до 24,28 гривень за долар, курс євро піднявся на 17 копійок - до 26,77 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,92 (23,56 - 8 січня), продажу - 24,26 (23,98 - 8 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,41 (26,08 - 8 січня), продажу - 26,94 (26,77 - 8 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,52 - 8 січня), продажу 3,91 (3,86 - 8 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

На 9 січня найбільші українські банки встановили курс долара в межах 24,20-24,50 грн/долар. Днем раніше долар тут продавався в діапазоні 23,90-24,30 грн/долар.

Міжбанк

На відкритті міжбанківського валютного ринку 9 січня курс долара досяг позначки в 24,11 гривень. Таким чином, у порівнянні із закриттям попередньої сесією американська валюта різко додала 11 копійок. При цьому станом на 13:00 зберігається тенденція до подальшого зростання.

Довідковий курс НБУ

Національний банк України з урахуванням міжбанківських торгів встановив довідкове значення курсу долара на 9 січня на позначці 24,11 гривень. Довідковий курс істотно зріс порівняно з показником 8 січня - на 33 копійки.

Нагадаємо, вчора курс долара на міжбанку пробив психологічну позначку, перевищивши позначку в 24 гривень.

Зазначимо, Всесвітній банк прогнозує, що глобальне економічне зростання в 2020 році досягне 2,5%, оскільки інвестиції і торгівля поступово відновлюються після значного ослаблення в 2019 році. Крім того, аналітики відзначають, що зростання серед країн з розвиненою економікою буде нижче.