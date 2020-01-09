ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара різко зріс

Новини » Фінанси     09.01.2020 - 07:45
Курс долара різко зріс
Фото: курс долара почав зростати (прес-служба НБУ)

Нацбанк підвищив курс долара до 23,83 гривень

На 9 січня 2020 офіційний курс долара різко зріс до 23,83 гривень, це на 15 копійок вище у порівнянні з показником попереднього банківського дня. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, офіційний курс гривні до долара на 9 січня встановлено на такому рівні: 23,8345 гривень за долар (-0,1560).

При цьому курс долара на 8 січня становив 23,6785 гривень за долар.

Зазначимо, вчора на міжбанківському валютному ринку торги по долару відкрилися з незначного зростання, проте вже у другій половині дня підвищення було значним. У підсумку до закриття міжбанку курс долара пробив психологічну позначку, досягнувши у продажу 24,00 гривень.

Крім того, напередодні в обмінних пунктах України курс долара в продажу порівняно з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку - до 23,98 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,77 гривень за євро. А найбільші банки України встановили курс долара в межах 23,90-24,30 грн/долар.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що очікує зміцнення курсу гривні в 2020 році. У той же час він уточнив, що зміцнення курсу буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

Курс долара на міжбанку пробив психологічну позначку
Новини України Національний банк УкраїниКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся