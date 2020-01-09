Фото: курс долара почав зростати (прес-служба НБУ)

Нацбанк підвищив курс долара до 23,83 гривень

На 9 січня 2020 офіційний курс долара різко зріс до 23,83 гривень, це на 15 копійок вище у порівнянні з показником попереднього банківського дня. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Згідно з інформацією на сайті НБУ, офіційний курс гривні до долара на 9 січня встановлено на такому рівні: 23,8345 гривень за долар (-0,1560).

При цьому курс долара на 8 січня становив 23,6785 гривень за долар.

Зазначимо, вчора на міжбанківському валютному ринку торги по долару відкрилися з незначного зростання, проте вже у другій половині дня підвищення було значним. У підсумку до закриття міжбанку курс долара пробив психологічну позначку, досягнувши у продажу 24,00 гривень.

Крім того, напередодні в обмінних пунктах України курс долара в продажу порівняно з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку - до 23,98 гривень за долар, курс євро знизився на 1 копійку до 26,77 гривень за євро. А найбільші банки України встановили курс долара в межах 23,90-24,30 грн/долар.

Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що очікує зміцнення курсу гривні в 2020 році. У той же час він уточнив, що зміцнення курсу буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.