Курс долара на міжбанку пробив психологічну позначку

Фото: курс долара на міжбанку виріс (прес-служба НБУ)

Курс долара на міжбанку досяг 24,00 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 8 січня 2020 року виріс на 23 копійки - до 24,00 гривень за долар, курс купівлі - до 23,97 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 19 копійок - до 26,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9700 - 24,0000 грн/долар, євро 26,6642 - 26,6904 грн/євро, російський рубль 0,3882 - 0,3892 грн/рубль.

Зазначимо, торги на міжбанківському валютному ринку відкривалися в діапазоні 23,7550 - 23,7800 грн/долар, євро 26,4488 - 26,4695 грн/євро, російський рубль 0,3837 - 0,3843 грн/рубль. У порівнянні з попереднім банківським днем курс американської валюти зростав незначно.

Нагадаємо, в обмінних пунктах 8 січня курс долара перейшов до зростання після різкого падіння на початку 2020 року. Зокрема, середній курс покупки долара склав 23,56 (23,47 - 3 січня), продажу - 23,98 (23,97 - 3 січня) грн за долар. Середній курс покупки євро склав 26,08 (26,04 - 3 січня), продажу - 26,77 (26,78 - 3 січня) грн за євро.

Національний банк України на 9 січня 2020 року різко підвищив офіційний курс долара до 23,83 гривень. Це, у свою чергу, на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.