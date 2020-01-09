Курс доллара значительно растет второй день подряд

В украинских обменниках сегодня, 9 января 2020 года, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 28 копеек - до 24,28 гривен за доллар, курс евро поднялся на 17 копеек - до 26,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,92 (23,56 - 8 января), продажи - 24,26 (23,98 - 8 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,41 (26,08 - 8 января), продажи - 26,94 (26,77 - 8 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,52 - 8 января), продажи 3,91 (3,86 - 8 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

На 9 января крупнейшие украинские банки установили курс доллара в пределах 24,20-24,50 грн/доллар. Днем ранее доллар здесь продавался в диапазоне 23,90-24,30 грн/доллар.

Межбанк

На открытии межбанковского валютного рынка 9 января курс доллара достиг отметки в 24,11 гривен. Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущей сессией американская валюта резко прибавила 11 копеек. При этом по состоянию на 13:00 сохраняется тенденция к дальнейшему росту.

Справочный курс НБУ

Национальный банк Украины с учетом межбанковских торгов установил справочное значение курса доллара на 9 января на отметке 24,11 гривен. Справочный курс существенно вырос по сравнению с показателем 8 января - на 33 копейки.

Напомним, вчера курс доллара на межбанке пробил психологическую отметку, превысив отметку в 24 гривен.

Отметим, Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году. Кроме того, аналитики отмечают, что рост среди стран с развитой экономикой будет ниже.