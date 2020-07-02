Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Після заяви Смолія про відставку долар подорожчав на 35 копійок
Курс долара на міжбанку в продажу 2 липня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 37 копійок до 27,25 гривень за долар, курс купівлі до 27,22 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 53 копійки до 30,72 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2500 грн/долар, євро 30,6878 - 30,7216 грн/євро, російський рубль 0,3871 - 0,3878 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
27,2200
|
27,2500
|
EUR/UAH
|
30,6878
|
30,7216
|
RUB/UAH
|
0,3871
|
0,3878
Зазначимо, торги по долару закрилися в діапазоні 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 30,1825 - 30,1996 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль
В обмінних пунктах України 2 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар. Курс євро виріс на 52 копійки до 30,55 гривень за євро.
На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,59 - 1 липня), продажу - 27,22 (26,79 - 1 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,62 - 1 липня), продажу - 30,55 (30,03 - 1 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,42 - 1 липня), продажу 3,86 (3,85 - 1 липня) грн за 10 рублів.
Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 гривень за долар.
Курс на 41 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 липня встановлено на такому рівні: 27,1801 гривень за 1 долар (+0,4101 грн). При цьому курс долара на 2 липня становить 26,7700 гривень за 1 долар.
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Автор: Олександр Білоус