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Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Новини » Економіка     02.07.2020 - 17:23
Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після заяви Смолія про відставку долар подорожчав на 35 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 2 липня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 37 копійок до 27,25 гривень за долар, курс купівлі до 27,22 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 53 копійки до 30,72 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2500 грн/долар, євро 30,6878 - 30,7216 грн/євро, російський рубль 0,3871 - 0,3878 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,2200

27,2500

EUR/UAH

30,6878

30,7216

RUB/UAH

0,3871

0,3878

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Зазначимо, торги по долару закрилися в діапазоні 26,8600 - 26,8800 грн/долар, євро 30,1825 - 30,1996 грн/євро, російський рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 2 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар. Курс євро виріс на 52 копійки до 30,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,59 - 1 липня), продажу - 27,22 (26,79 - 1 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,62 - 1 липня), продажу - 30,55 (30,03 - 1 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,42 - 1 липня), продажу 3,86 (3,85 - 1 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 гривень за долар.

Курс на 41 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 липня встановлено на такому рівні: 27,1801 гривень за 1 долар (+0,4101 грн). При цьому курс долара на 2 липня становить 26,7700 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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