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Курс долара піднявся вище 27 гривень вперше з кінця квітня

Новини » Економіка     02.07.2020 - 16:07
Курс долара піднявся вище 27 гривень вперше з кінця квітня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Заяву про відставку Смолія призвело до різкого зростання курсу

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 гривень за долар. Курс на 41 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 липня встановлено на такому рівні: 27,1801 гривень за 1 долар (+0,4101 грн). При цьому курс долара на 2 липня становить 26,7700 гривень за 1 долар.

Курс долара піднявся вище 27 гривень вперше з кінця квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара піднявся вище 27 гривень вперше з 29 квітня, коли він становив 27,0485 гривень за долар. А вище курс був 20 квітня - 27,2022 гривень за долар.

Курс долара піднявся вище 27 гривень вперше з кінця квітня

Причиною різкого зростання курсу стала заява про відставку голови НБУ Якова Смолія через політичний тиск.

Аналітики допускають, що відставка Смолія може призвести до зростання курсу долара до 28 гривень.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 32 копійки до 27,20 гривень за долар, курс купівлі до 27,18 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 48 копійок до 30,67 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 2 липня довідковий курс на рівні 27,16 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 1 липня (26,75 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 2 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар. Курс євро виріс на 52 копійки до 30,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 26,88 (26,59 - 1 липня), продажу - 27,22 (26,79 - 1 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,62 - 1 липня), продажу - 30,55 (30,03 - 1 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,42 - 1 липня), продажу 3,86 (3,85 - 1 липня) грн за 10 рублів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України курс НБУКурс гривніКурс долара
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