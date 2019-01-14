НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,02 грн/долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 2802,3674 гривень за 100 доларів (-13,0168 гривень).

При цьому курс долара на 14 січня становить 2815,3842 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 14 січня склало 28,02 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0237 гривень за долар, що на 14 копійок нижче, ніж встановлений 11 січня (28,1668 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 14 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 28,07 грн/долар, курс купівлі до 28,02 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 32,19 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 28,15 гривень за долар, купівлі знизився на 12 копійок до 27,90 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 25 копійок до 32,38 гривень за євро.