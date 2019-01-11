Курс долара знизився на міжбанку

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Долар на міжбанку знизився на 18 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 11 січня 2019 року знизився на 18 копійок до 28,08 грн/долар, курс купівлі до 28,04 грн/долар. Курс євро знизився на 38 копійок 32,19 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0400 - 28,0800 грн/долар, євро 32,1417 - 32,1937 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0400 28,0800

EUR/UAH 32,1417 32,1937

RUB/UAH 0,4176 0,4184

Нагадаємо, 10 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,2200 - 28,2650 грн/долар, євро 32,5235 - 32,5735 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4201 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 11 січня склало 28,16 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1668 гривень за долар, що на 11 копійок нижче, ніж встановлений 10 січня (28,2752 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 2815,3842 гривень за 100 доларів (-11,6306 гривень).