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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    11.01.2019 - 17:30
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар на міжбанку знизився на 18 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 11 січня 2019 року знизився на 18 копійок до 28,08 грн/долар, курс купівлі до 28,04 грн/долар. Курс євро знизився на 38 копійок 32,19 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0400 - 28,0800 грн/долар, євро 32,1417 - 32,1937 грн/євро, російський рубль 0,4176 - 0,4184 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,0400     28,0800

EUR/UAH     32,1417     32,1937

RUB/UAH     0,4176       0,4184

Курс долара знизився на міжбанкуНагадаємо, 10 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,2200 - 28,2650 грн/долар, євро 32,5235 - 32,5735 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4201 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 11 січня склало 28,16 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1668 гривень за долар, що на 11 копійок нижче, ніж встановлений 10 січня (28,2752 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 грн/долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 2815,3842 гривень за 100 доларів (-11,6306 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара стабілізувався на міжбанку
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