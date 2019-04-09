Курс долара виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 9 квітня 2019 року виріс на 8 копійок до 26,75 грн/долар, курс купівлі до 26,72 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,16 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7500 грн/долар, євро 30,1348 - 30,1659 грн/євро, російський рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7200 26,7500

EUR/UAH 30,1348 30,1659

RUB/UAH 0,4124 0,4131

Нагадаємо, 8 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6450 - 26,6750 грн/долар, євро 30,0369 - 30,0680 грн/євро, російський рубль 0,4093 - 0,4099 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 грн/долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 квітня встановлено на такому рівні: 2669,6098 гривень за 100 доларів (+5,196 гривень).