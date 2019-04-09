НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 10 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 грн/долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 10 квітня встановлено на такому рівні: 2669,6098 гривень за 100 доларів (+5,196 гривень).

При цьому курс долара на 9 квітня становить 2664,4138 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 9 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 26,69 грн/долар, курс купівлі до 26,66 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 30,07 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,85 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,61 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 30,32 гривень за євро.