Курс доллара вырос на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 9 апреля 2019 года вырос на 8 копеек до 26,75 грн/доллар, курс в покупке до 26,72 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,16 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7500 грн/доллар, евро 30,1348 - 30,1659 грн/евро, российский рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7200 26,7500

EUR/UAH 30,1348 30,1659

RUB/UAH 0,4124 0,4131

Напомним, 8 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6450 - 26,6750 грн/доллар, евро 30,0369 - 30,0680 грн/евро, российский рубль 0,4093 - 0,4099 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,69 грн/доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 апреля установлен на таком уровне: 2669,6098 гривен за 100 долларов (+5,196 гривен).