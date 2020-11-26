Курс долара прискорив зростання

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,44 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на такому рівні: 28,4428 гривень за 1 долар (+0,0612 грн). При цьому курс долара на 25 листопада становить: 28,3816 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає сьомий день поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 26 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,44 гривень за долар, курс купівлі до 28,42 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,93 гривень за євро.

Прогноз

Протягом поточного тижня курс очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.