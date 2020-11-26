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Курс долара росте шостий день поспіль

Київ, Четвер 26 листопада 2020 07:45
Курс долара росте шостий день поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,38 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на такому рівні: 28,3816 гривень за 1 долар (+0,0075 грн). При цьому курс долара на 25 листопада становить: 28,3741 гривень за 1 долар.

Курс долара росте шостий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає шостий день поспіль після трьох днів зниження.

Курс долара росте шостий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 25 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,37 гривень за долар, курс купівлі до 28,35 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,78 гривень за євро.

Прогноз

Протягом поточного тижня курс очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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