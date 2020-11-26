Курс доллара ускорил рост

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,44 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 28,4428 гривен за 1 доллар (+0,0612 грн). При этом курс доллара на 26 ноября составляет: 28,3816 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс растет седьмой день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 ноября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,44 гривен за доллар, курс в покупке до 28,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 33,93 гривен за евро.

Прогноз

В течение текущей недели курс ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.