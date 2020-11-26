Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,45 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 26 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,44 гривень за долар, курс купівлі до 28,42 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 33,93 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,4250 - 28,4450 грн/долар, євро 33,9138 - 33,9377 грн/євро, російський рубль 0,3766 - 0,3771 грн/рубль.

Відзначимо, 24 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,4150 - 28,4350 грн/долар, євро 33,8337 - 33,8575 грн/євро, російський рубль 0,3744 - 0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,38 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на такому рівні: 28,3816 гривень за 1 долар (+0,0075 грн). При цьому курс долара на 25 листопада становить: 28,3741 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає шостий день поспіль після трьох днів зниження.

Прогноз

Протягом поточного тижня курс очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.