Курс долара прискорив падіння на міжбанку

Долар впав на 21 копійку

Курс доллара на межбанке в продаже 5 марта 2019 года снизился на 21 копейку до 26,63 грн/доллар, курс в покупке 26,60 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 30,16 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6000 - 26,6300 грн/доллар, евро 30,1298 - 30,1611 грн/евро, российский рубль 0,4043 - 0,4050 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6000 26,6300

EUR/UAH 30,1298 30,1611

RUB/UAH 0,4043 0,4050

Напомним, 4 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8150 - 26,8450 грн/доллар, евро 30,3653 - 30,3965 грн/евро, российский рубль 0,4080 - 0,4085 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 5 марта составило 26,77 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,7713 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже, чем установленный 4 марта (26,8206 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,76 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 марта установлен на таком уровне: 2676,2376 гривен за 100 долларов (-6,4707 гривен).