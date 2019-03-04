Курс долара знизився на закритті міжбанку

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Долар впав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продажу 4 березня 2019 року знизився на 1 копійку до 26,84 грн/долар, курс купівлі 26,81 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок до 30,39 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8150-26,8450 грн/долар, євро 30,3653 - 30,3965 грн/євро, російський рубль 0,4080 - 0,4085 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8150 26,8450

EUR/UAH 30,3653 30,3965

RUB/UAH 0,4080 0,4085

Нагадаємо, 1 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8250 - 26,8500 грн/долар, євро 30,5724 - 30,5982 грн/євро, російський рубль 0,4077 - 0,4084 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 4 березня склало 26,82 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,8206 гривень за долар, що на 4 копійки і нижче, ніж встановлений 1 березня (26,8649 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,82 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 2682,7083 гривень за 100 доларів (-3,5161 гривень).