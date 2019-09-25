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Банкіри прогнозують розворот на валютному ринку в найближчі дні

Новини » Фінанси    25.09.2019 - 11:19
Банкіри прогнозують розворот на валютному ринку в найближчі дні
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара досяг дна і незабаром почне зростати, вважають експерти

Відкат або корекція курсу гривні до долара порівняно з нинішнім рівнем можливі вже в кінці вересня і на початку жовтня. Про це коментарі РБК-Украина сказав директор департаменту казначейства і фінансових установ "ОТП Банку" Антон Коваленко.

Як зазначив експерт, у вересні 2019 року не спостерігалося традиційного ослаблення курс гривні завдяки аграріям, металургам і нерезидентам. Крім того, населення також заспокоїлося і не було панічного зростання долара. "Навіть кеш не реагує на сезонність", - додав він.

Коваленко вважає, що експортери притримували валюту в надії продати її дорожче у вересні, але зростання не було, "а виручка заходила, і довелося відправляти її на ринок, що і вплинуло на зміцнення гривні".

Експерт заявив, що в "ОТП Банку" прогнозували на кінець року 26,5-27 грн/долар, але переглянули прогноз у бік 26-26,5 грн/долар.

"Думаю, що мінімум року буде зафіксовано у вересні", - сказав він.

Нагадаємо, на відкритті міжбанку 25 вересня 2019 року курс долара знизився на 16 копійок до 24,07 гривень за долар, курс купівлі до 24,05 гривень за долар.

Зазначимо, керівники українських компаній очікують у 2020 році курс долара на рівні 28 грн/долар.

Курс долара на міжбанку наблизився до позначки в 24 гривні Курс долара 25 вересня впав до чергового мінімуму з 2016 року
Теми: Курс долара
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