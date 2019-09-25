Експерти назвали причини падіння курсу долара у вересні

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На відміну від минулих років, в нинішньому вересні гривня зміцнюється по відношенню до долар

Фінансові аналітики вказують на кілька причин аномального зниження курсу долара до гривні у вересні 2019 року. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Валютний реванш: чому зміцнився курс гривні і чи подорожчає долар".

По-перше, нерезиденти стали активніше заводити валюту для купівлі українських облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). З початку року іноземні інвестори в 14 разів збільшили свій портфель ОВДП, тим самим підтримавши пропозицію валюти на ринку.

"Крім ОВДП, був також захід грошей (з-за кордону, - ред.) на парламентські і президентські вибори. І зараз багато гривень лежить у Казначействі, що стримує ослаблення гривні", - зазначив керуючий партнер ІК Capital Times Ерік Найман.

Ще один фактор, що сприяє зміцненню гривні - рекордне зростання експорту сільськогосподарської продукції, звернув увагу керівник підрозділу з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

"Агроэкспортеры з початку нового маркетингового року в липні наростили експорт зернових більш ніж у півтора рази порівняно з минулим роком, - каже Мартиненко. - Не так погано йдуть справи і у металургів: хоча з серпня експортні ціни на сталь знизилися на 10-15%, ціни на залізну руду з початку вересня зросли більш ніж на 13% і зараз знаходяться на рівнях 20-30% вище, ніж рік тому".

Нагадаємо, на відкритті міжбанку 25 вересня 2019 року курс долара знизився на 16 копійок до 24,07 гривень за долар, курс купівлі до 24,05 гривень за долар.

У той же час експерти вважають, що відкат або корекція курсу гривні до долара порівняно з нинішнім рівнем можливі вже в кінці вересня і на початку жовтня.