НБУ на 19 грудня опустив офіційний курс долара до нового мінімуму

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар продовжує дешевшати, щодня оновлюючи мінімуми з січня 2016 року

Національний банк України (НБУ) на 19 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,41 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 грудня встановлено на такому рівні: 2341,3086 гривень за 100 доларів (-5,6046 гривень).

При цьому курс долара на 18 грудня становить 2346,9132 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 18 грудня - 2346,9132 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, 18 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 23,43 гривень за долар, курс купівлі до 23,41 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 26,08 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 грудня довідковий курс на рівні 23,41 грн/долар, знизивши його порівняно з 17 грудня (23,47). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року.

У той же час в обмінних пунктах України 18 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,45 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 26,14 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,25 (23,31 - 17 грудня), продажу - 23,55 (23,50 - 17 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,79 (25,85 - 17 грудня), продажу - 26,14 (26,20 - 17 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 17 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 17 грудня) грн за 10 рублів.