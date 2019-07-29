Курс долара впав до чергового мінімуму в 2019

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2019 року встановив офіційний курс долара на рівні 25,25 гривень за долар, що ще на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 липня, встановлено на такому рівні - 2525,2582 гривень за 100 доларів (-18,7146 гривень).

При цьому курс долара на 29 липня становив 2543,9728 гривень за 100 доларів. Таким чином, офіційний курс пробив черговий мінімум з початку року.

Нагадаємо, сьогодні на міжбанківському ринку валютні торги відкрилися в діапазоні 25,3300 - 25,3600 грн/долар, євро 28,1720 - 28,2028 грн/євро, російський рубль 0,3984 - 0,3990 грн/рубль. Відкриття міжбанку 29 липня показало, що гривня продовжує зміцнюватися щодо до інших валют.

Зміцнення української гривні також підтверджує курс в обмінних пунктах. Зокрема, курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 12 копійок - до 25,48 гривень за долар, курс євро на продажу знизився на 17 копійок - до 28,45 гривень за євро.