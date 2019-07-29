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Курс долара на міжбанку продовжує падати

Новини » Фінанси    29.07.2019 - 10:50
Курс долара на міжбанку продовжує падати
Фото: курс долара знову почала знижуватися (flickr.com nab/ukr)

Курс долара на ранок 29 липня знизився ще на дві копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:32 29 липня 2019 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 25,36 гривень за долар, курс купівлі - 25,33 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 21 копійку - до 28,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,3300 - 25,3600 грн/долар, євро 28,1720 - 28,2028 грн/євро, російський рубль 0,4034 - 0,4044 грн/рубль.

Валюта          Bid         Offer

USD/UAH   25,3300   25,3600

EUR/UAH   28,1720   28,2028

RUB/UAH   0,3984     0,3990

Курс долара на міжбанку продовжує падати

Нагадаємо, 26 липня 2019 року торги на міжбанку закрилися в діапазоні 25,3500 - 25,3800 грн/долар, євро 28,2170 - 28,2454 грн/євро, російський рубль 0,4060 - 0,4012 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 липня встановив офіційний курс на рівні 25,43 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Зокрема, офіційний курс гривні до долара на сьогодні встановлено на рівні 2543,9728 гривень за 100 доларів (-4,7609 гривень). Таким чином, курс долара впав до нового мінімуму в 2019 році.

 

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