Курс доллара упал до очередного минимума в 2019

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,25 гривен за доллар, что еще на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на таком уровне - 2525,2582 гривен за 100 долларов (-18,7146 гривен).

При этом курс доллара на 29 июля составлял 2543,9728 гривен за 100 долларов. Таким образом, официальный курс пробил очередной минимум с начала года.

Напомним, сегодня на межбанковском рынке валютные торги открылись в диапазоне 25,3300 - 25,3600 грн/доллар, евро 28,1720 - 28,2028 грн/евро, российский рубль 0,3984 - 0,3990 грн/рубль. Открытие межбанка 29 июля показало, что гривна продолжает укрепляться по отношению к другим валютам.

Укрепление украинской гривны также подтверждает курс в обменных пунктах. В частности, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 12 копеек - до 25,48 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился на 17 копеек - до 28,45 гривен за евро.