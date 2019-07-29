Долар і євро знову знизилися на готівковому ринку

Фото: курс долара в обмінниках знизився (РБК-Україна)

Долар в продажу подешевшав на 12 копійок, євро - на 17

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 липня 2019 року, в 12:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 12 копійок - до 25,48 гривень за долар, купівлі - на 14 копійок до 25,21 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок - до 28,45 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,00 - 25,40 (25,00 - 25,50 - 26 липня), продажу 25,32 - 25,90 (25,50 - 26,00 - 26 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,21 (25,35 - 26 липня), продажу - 25,48 (25,60 - 26 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 27,71 - 28,31 (27,85 - 28,45 - 26 липня), продажу 28,20 - 29,00 (28,45 - 28,90 - 26 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,97 (28,17 - 26 липня), продажу - 28,45 (28,62 - 26 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,50 - 3,95 (2,50 - 4,00 - 26 липня), продажу -3,95 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 26 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,705 (3,71 - 26 липня), продажу 4,077 (4,10 - 26 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанківському валютному ринку вранці 29 липня торги відкрилися в діапазоні 25,3300 - 25,3600 грн/долар, євро 28,1720 - 28,2028 грн/євро, російський рубль 0,3984 - 0,3990 грн/рубль.