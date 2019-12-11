Падіння курсу долара триває: досягнуто новий мінімум

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 23,67 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,28 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,47 (23,60 - 10 грудня), продажу - 23,67 (23,80 - 10 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,89 (26,00 - 10 грудня), продажу - 26,28 (26,35 - 10 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,47 - 10 грудня), продажу 3,76 (3,77 - 10 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,40-23,70 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 11 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 3 копійки до 23,61 гривень за долар, курс купівлі до 23,59 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,16 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 грудня довідковий курс на рівні 23,61 грн/долар, знизивши його порівняно з 10 грудня (23,70). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) не збирається стримувати зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, оскільки це призведе до втрати довіри як до НБУ, так і до національної валюти.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, можна очікувати досягнення позначки в 23 гривні за долар до кінця місяця.