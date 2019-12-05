ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ допускає дуже суттєве зміцнення гривні в разі проведення реформ

Новини » Економіка     05.12.2019 - 14:47
НБУ допускає дуже суттєве зміцнення гривні в разі проведення реформ
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Приклад східноєвропейських країн показує, що курс може повернутися до 8 гривень за долар

Після відмови східно-європейських країн від політики фіксованого валютного курсу і переходу до інфляційного таргетування у 2000-х роках національні валюти в якийсь період зміцнювалися в два і більше разів. Про це заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Сологуб, в Україні можуть відбуватися схожі процеси, якщо уряд буде проводити ті ж реформи, що країни Східної Європи.

"Я дуже сподіваюся на ті реформи, які роблять в уряді. Це дуже важливі речі. Але якщо за ними будуть приходити інвестиції, то це впливатиме на курс", - сказав він.

Сологуб також продемонстрував графіки, які свідчать про те, що національні валюти в умовах плаваючого курсоутворення можуть коливатися в дуже великих діапазонах. Наприклад, валюти Чехії і Польщі зросли до долара з початку 2000-х до 2008 року більше, ніж в два рази.

НБУ допускає дуже суттєве зміцнення гривні в разі проведення реформ

Відзначимо, заступник голови Національного банку Олег Чурій заявив, що зміцнення гривні до долара у 2019 році - це природній процес, оскільки фундаментальні фактори зумовлюють надлишкову пропозицію валюти на українському ринку.

Нагадаємо, у НБУ вважають, що зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році є позитивним процесом, який свідчить про збільшення довіри до національної валюти України.

Курс долара оновив черговий мінімум У НБУ назвали переваги сильної гривні
Теми: Курс долара
Новини України Національний банк Україникурс НБУКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся