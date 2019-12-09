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Курс долара оновив черговий мінімум з січня 2016 року

Новини » Фінанси     09.12.2019 - 07:45
Курс долара оновив черговий мінімум з січня 2016 року
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар продовжує знижуватися, а до кінця тижня падіння прискорилося

Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,72 гривень за долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 грудня встановлено на такому рівні: 2372,4789 гривень за 100 доларів (-5,3248 гривень).

При цьому курс долара на 6 грудня становить 2387,7034 гривень за 100 доларів.

Курс долара оновив черговий мінімум з січня 2016 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 6 грудня - 2387,7034 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

Курс долара оновив черговий мінімум з січня 2016 року

bank.gov.ua

Нагадаємо, 6 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 13 копійок до 23,72 гривень за долар, курс купівлі до 23,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 26,34 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 грудня довідковий курс на рівні 23,73 грн/долар, знизивши його порівняно з 5 грудня (23,88). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році.

У той же час в обмінних пунктах України 6 грудня курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 23,82 гривень за долар, курс євро знизився на 12 копійок до 26,45 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,62 (23,78 - 5 грудня), продажу - 23,82 (23,96 - 5 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,10 (26,22 - 5 грудня), продажу - 26,45 (26,57 - 5 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 5 грудня), продажу 3,78 (3,77 - 5 грудня) грн за 10 рублів.

Курс долара продовжив падіння на міжбанку Курс долара оновив черговий мінімум з січня 2016 року
Теми: Курс долара
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