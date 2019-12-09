Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар впав нижче рівня 23,70 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 грудня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 23,68 гривень за долар, курс купівлі до 23,66 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,20 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,6600 - 23,6800 грн/долар, євро 26,1774 - 26,2027 грн/євро, російський рубль 0,3710 - 0,3715 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,6600 23,6800 EUR/UAH 26,1774 26,2027 RUB/UAH 0,3710 0,3715

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,7000 - 23,7200 грн/долар, євро 26,2145 - 26,2343 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2019 року встановив Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,72 гривень за долар, що на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 грудня встановлено на такому рівні: 2372,4789 гривень за 100 доларів (-5,3248 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 6 грудня - 2387,7034 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,4/23,6 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ допускає дуже істотне зміцнення гривні в разі проведення реформ. Зокрема, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що після відмови східно-європейських країн від політики фіксованого валютного курсу і переходу до інфляційного таргетування в 2000-х роках національні валюти в якийсь період зміцнювалися в два і більше разів.