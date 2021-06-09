Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 9 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,10 гривень за долар, курс в покупці до 27,08 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 33,01 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,0850 - 27,1050 грн/долар, євро 33,0003 - 33,0138 грн/євро, російський рубль 0,3754-0,3758 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 9 червня встановлено на такому рівні: 27,1764 гривень за 1 долар (-0,0159 грн). При цьому курс долара на 8 червня становить 27,1923 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.