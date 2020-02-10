Курс долара стабілізувався на міжбанку

Долар коштує 24,50 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої не змінився - 24,53 гривень за долар, курс купівлі - 24,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 26,85 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5300 грн/долар, євро 26,8201 - 26,8529 грн/євро, російський рубль 0,3840 - 0,3846 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5000 24,5300 EUR/UAH 26,8201 26,8529 RUB/UAH 0,3840 0,3846

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5300 грн/долар, євро 26,8789 - 26,9094 грн/євро, російський рубль 0,3817 - 0,3823 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) 10 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,57 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 лютого встановлено на такому рівні: 24,5794 гривень за 1 долар (-0,2165 грн). При цьому курс долара на 6 лютого становить 24,7959 гривень за 1 долар.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.